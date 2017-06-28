‘Trezeguet’ Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, Belçika'da Anderlecht forması giyen dünyaca ünlü Fransız golcü "David Trezeguet"in lakabıyla bilinen sol kanat oyuncusu Mahmut Hassan'ı bir yıllığına kiraladı. Geçen sezon da Belçika'da Mouscron'a kiralanan 22 yaşındaki Mısırlı genç futbolcu, 31 maçta 7 gol attı. Hassan, orta saha ve sağ kanatta da oynayabiliyor.