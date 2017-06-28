 ‘Trezeguet’ Kasımpaşa’da – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    ‘Trezeguet’ Kasımpaşa’da

    ‘Trezeguet’ Kasımpaşa’da
    Kasımpaşa, Belçika'da Anderlecht forması giyen dünyaca ünlü Fransız golcü "David Trezeguet"in lakabıyla bilinen sol kanat oyuncusu Mahmut Hassan'ı bir yıllığına kiraladı. Geçen sezon da Belçika'da Mouscron'a kiralanan 22 yaşındaki Mısırlı genç futbolcu, 31 maçta 7 gol attı. Hassan, orta saha ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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