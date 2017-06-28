Kasımpaşa yeni sezonu açtı
Kasımpaşa, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın, pas ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Antrenmana, yeni transfer Alman orta saha oyuncusu Markus Neumayr'ın da katıldığı ifade edildi.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Hazırlıklarını 18 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek Kasımpaşa, yurt dışı kamp çalışmaları için 19 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Hazırlıklarına bu ülkede devam edecek Kasımpaşa, 1 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:01
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 13
Yorum
bgomis abartıldığını düşünüyorum bu transferin ve transfer şartlarının, umarım yanılırım.
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici imzayı attı
Toplam 27
Yorum
Kontra TS ekiciden ettiği zararı OLCAY'dan çıkardı. Ekici de kendisine yakışan kulübe gitti. Mutluluklar size...
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Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi
Toplam 21
Yorum
marseille Gomis cok ama cok agir kosamiyo cok savas a
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