 Kasımpaşa yeni sezonu açtı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    yeni sezonu açtı

    Kasımpaşa yeni sezonu açtı

    , 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı.

    Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    İdmanın, pas ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

    Antrenmana, yeni transfer Alman orta saha oyuncusu Markus Neumayr'ın da katıldığı ifade edildi.

    Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

    Hazırlıklarını 18 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek , yurt dışı kamp çalışmaları için 19 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Hazırlıklarına bu ülkede devam edecek Kasımpaşa, 1 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:01
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