Neumayr Kasımpaşa'da

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Markus Neumayr ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Pazarlama Müdürü Emre Zengilli ve Mali İşler Sorumlusu Celal Yıldırım'ın da katıldığı aktarıldı.