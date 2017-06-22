Neumayr Kasımpaşa'da
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, İsviçre'nin Luzern takımında forma giyen Markus Neumayr'ı kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Markus Neumayr ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Pazarlama Müdürü Emre Zengilli ve Mali İşler Sorumlusu Celal Yıldırım'ın da katıldığı aktarıldı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:42
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Fener'in, golcüden yana yüzü gülmüyor
Toplam 10
Yorum
haklısın etoo..vander love ikilisi feneri uçurur.
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Josue ve Castro hedefte
Toplam 12
Yorum
aykut sistemine uygun oyun zekası olmayan tam bir yan pasçıdır üretkenlik hiçtir.
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Josue ve Castro hedefte
Toplam 12
Yorum
gerek var mı sizce josue sadece yanındakine ver-al yapar kısa pas..klas bir pas oyunu yok. 8 numara ehh biraz..10 asla değil..ekicinin yedeği olur.
Neumayr Kasımpaşa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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