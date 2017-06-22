 Neumayr Kasımpaşa'da – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Kasımpaşa'da

    Neumayr Kasımpaşa'da

    Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, İsviçre'nin Luzern takımında forma giyen Markus 'ı kadrosuna kattı.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Markus ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Pazarlama Müdürü Emre Zengilli ve Mali İşler Sorumlusu Celal Yıldırım'ın da katıldığı aktarıldı.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:42
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