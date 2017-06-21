 Paşa’da Ola John sesleri – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Paşa’da sesleri

    Paşa’da Ola John sesleri
    Teknik direktör Kemal Özdeş'in gelmesiyle geçen sezon çok iyi bir çıkış yakalayan Kasımpaşa, bu kez hedefine UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı koydu. Tunay Torun'un yerine Deportivo da kiralık oynayan listeye alındı. 25 yaşındaki Hollandalı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica ile görüşmeler sürüyor.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:02
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