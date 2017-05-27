"Hedefimiz yukarılar olmalı"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Gelecek yılın planlarını yapmaya başladık. Daha iyi bir kadromuz olacak. Bu sene bulunduğumuz yerden memnun değilim. Bizim hedefimiz yukarılar olmalı" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a evinde 3-0'lık skorla mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, puan kaybını değerlendirdi.
Deneyimli çalıştırıcı, "Bugün sezonun iç sahadaki son maçıydı. 3-0 kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun ilk yarısında çok fazla pozisyon hatası yapmadık. Rakip takım bizim alanımızda daha fazla pozisyon üretmeye çalıştı. Kazandığımız toplarla etkili kontrataklar yapamadık. İlk devre son dakikada yediğimiz gol var. İkinci yarı oyunu oturtalım derken ikinci gole kadar da önde oynamaya çalıştık. Oyuna ortak olabilecekken goller yedik. Skor karşılığı oyun ve tempo iyi değildi. Rakibin ön oyuncuların isteği daha iyiydi. 62'den sonra oyuna ortak da olamadık. Rakibi kutluyorum. Ankara'da Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçla ligi tamamlayacağız. Orada da kazanmak için mücadele edeceğiz. Gelecek yılın planlarını yapmaya başladık. Daha iyi bir kadromuz olacak. Bu sene bulunduğumuz yerden memnun değilim. Bizim hedefimiz yukarılar olmalı" diye konuştu.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:53
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“Hayatımın en büyük darbesini yedim”
Toplam 5
Yorum
metinn bastan sona okudum dolandirilimisda neden dolandirilmis sonunda bircumle insaat isi nden dolandirilmis serbest kalmasi mahkeme sonu beliolr
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 21
Yorum
tandur beşiktaş sezon sonu mangala çağırıyor
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Leipzig’in aradığı kan
Toplam 2
Yorum
Yasama Aceleye gerek yok. Sözleşme uzatmazsa oynatmazsın, o da zarar eder, sıçrayamaz. 18 m euro verip alsınlar.
"Hedefimiz yukarılar olmalı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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