 Turgut’a 4 maç ceza – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Turgut’a 4 maç ceza

    Turgut’a 4 maç ceza
    , 'dan Turgut Doğan'a ağır bir ceza kesti. Kurul, Konya-Kasımpaşa kupa maçında rakip taraftara ve takım görevlisine hakaretleri nedeniyle 4 maç men cve 26 bin Tl ceza verirken, infazın çift sarı görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk maçı takiben başlatılmasına karar verdi.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:29
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