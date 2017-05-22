 Paşa yorgundu – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Paşa yorgundu

    Paşa yorgundu
    Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı yorgun olmalarına rağmen iyi oynadıklarını ancak sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi. Özdeş, "Kalan iki maçı kazanacağız" diye konuştu.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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