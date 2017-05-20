Paşa’yı stres sardı

Kasımpaşa'yı, Beşiktaş maçının heyecanı sardı. Lacivert-beyazlılarda Atiker Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sakatlık geçirerek sezonu kapatan Fode Koita'nın yanı sıra rövanşta kırmızı kart gören Turgut Doğan Şahin, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Galatasaray ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen kaptan Adem Büyük'ün durumu ise belirsizliğini koruyor.