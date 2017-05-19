Bozhikov, Rusya yolcusu
Kasımpaşa’nın Bulgar futbolcusu Vasil Bozhikov, Rusya’nın Terek Groznıy takımına transfer oluyor.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:29
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Anlaşma sağlandı
Toplam 1
Yorum
ago bursa fenerin alt yapısı bari 1.lige gitsin alttan kendisi için oynayan bir takım gelsin
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'Bırakın gideyim!'
Toplam 1
Yorum
yüz karası yönetim adam hiç bişe katmıyor takıma,zorla tutuyorlar. komedi filmi bu sene fb.
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Hasan belirsiz
Toplam 1
Yorum
yüz karası fb nin gelmiş gecmiş en beceriksiz sol beki.inş gider de kurtuluruz.
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