 Kasımpaşa Popov’la uzattı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Popov’la uzattı

    Kasımpaşa Popov’la uzattı
    , başarılı sağ beki 'la olan sozleşmesini 1 yıl daha uzattı. Lacivert-beyazlı kulup, 26 yaşındaki Bulgar futbolcunun sozleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı. Popov, gecen sezon Litex Lovech'ten devre arasında geldiği istanbul ekibinde bu yıl şu ana kadar 36 macta 1 gol, 2 asist yaptı.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:37
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