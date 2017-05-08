 Paşa’nın affı yok! – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Paşa’nın affı yok!

    Paşa’nın affı yok!
    , bu sezon ilk dört mücadelesi yapan tüm takımlardan puan aldı. Lider Beşiktaş'ı sahasında 2-1 yenen Paşa, ikinci sırada yer alan Başakşehir karşısında sahasında 4-0 kazandı. G.Saray'ı deplasmanda 3-1 yenen Kasımpaşa 3. sırada yer alan F.Bahçe ile 0-0 berabere kaldı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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