Paşa’da dış saha fobisi
Süper Lig'de bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Kasımpaşa, dış sahada oynadığı maçlarda zorlanıyor. Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, ligde çıktığı 14 deplasman mücadelesinin 8'ini kaybederken, 3'er beraberlik ile galibiyet aldı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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1907 geliyoruzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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Samet Biz varken niye Galatasaray satilsin. Imparator dönsun
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parası olana ön sıraların fiyatları normal,,,,,
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