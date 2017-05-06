 Paşa’da dış saha fobisi – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Paşa’da dış saha fobisi

    Paşa’da dış saha fobisi
    Süper Lig'de bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Kasımpaşa, dış sahada oynadığı maçlarda zorlanıyor. Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, ligde çıktığı 14 deplasman mücadelesinin 8'ini kaybederken, 3'er beraberlik ile galibiyet aldı.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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