 Paşa boş tribünleri seviyor – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Paşa boş tribünleri seviyor

    Paşa boş tribünleri seviyor

    ’ı deplasmanda 3-1 yenen , rakibine karşı son galibiyetini yine boş tribünlere karşı almıştı. Lacivert-beyazlılar, 19 Nisan 2014’te Galatasaray’ı, TT Arena’da 4-0’la geçmişti.

    Spor Toto Süper Lig'in 30. Haftasında 'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden , puanını 40'a yükseltirken, rakibini de 3 sezon sonra yenmeyi başardı. 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'a konuk olan lacivert-beyazlı ekip, seyircisiz oynanan karşılaşmada Galatasaray'ı 4-0'la geçmeyi başarmıştı. Mancini yönetimindeki Galatasaray, boş tribünler önünde ağırladığı rakibi karşısında 6. dakikada Hakan Balta'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmıştı. Scarione (2), Viudez ve Yalçın Ayhan'ın golleriyle kazanan Kasımpaşa, o tarihten bu yana Galatasaray'la oynadığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı. Kasımpaşa, 3 sezon aranın ardından yine boş tribünler önünde rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:42
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