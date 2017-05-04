 ‘Kupayı istiyoruz’ – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    ‘Kupayı istiyoruz’

    ‘Kupayı istiyoruz’
    'nın golcüsü Adem Büyük, Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası için iddialı konuştu. Yarı final ilk maçında 2-0'dan 3-2 Konya'yı yendiklerini hatırlatan Büyük, "Final istiyoruz, hak ettiğimizi düşünüyorum. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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