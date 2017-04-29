 Koita ameliyat oldu – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Koita ameliyat oldu

    Koita ameliyat oldu

    Kasımpaşa'nın, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Atiker Konyaspor ile oynadığı yarı finalin ilk maçında sakatlık geçiren Fode Koita ameliyat oldu.

    Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

    "Oyuncumuz Bangaly-Fode Koita'ya Patellar tendon rüptürü nedeni ile Liv Hospital'da Prof. Dr.Uğur Haklar ve Kulüp Doktorumuz Dr. Cem Ergenç tarafından başarılı bir cerrahi operasyonu yapılmıştır.

    Teknik Sorumlumuz Kemal Özdeş, teknik heyetimiz ve oyuncularımız Liv Hospital Ulus Hastanesi'nde tedavi altında bulunan oyuncumuz Bangaly-Fode Koita'yı ziyaret ettiler.
    Oyuncumuz Bangaly-Fode Koita'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:41
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