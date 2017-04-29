Koita ameliyat oldu
Kasımpaşa'nın, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Atiker Konyaspor ile oynadığı yarı finalin ilk maçında sakatlık geçiren Fode Koita ameliyat oldu.
Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Oyuncumuz Bangaly-Fode Koita'ya Patellar tendon rüptürü nedeni ile Liv Hospital'da Prof. Dr.Uğur Haklar ve Kulüp Doktorumuz Dr. Cem Ergenç tarafından başarılı bir cerrahi operasyonu yapılmıştır.
Teknik Sorumlumuz Kemal Özdeş, teknik heyetimiz ve oyuncularımız Liv Hospital Ulus Hastanesi'nde tedavi altında bulunan oyuncumuz Bangaly-Fode Koita'yı ziyaret ettiler.
Oyuncumuz Bangaly-Fode Koita'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
"Oyuncumuz Bangaly-Fode Koita'ya Patellar tendon rüptürü nedeni ile Liv Hospital'da Prof. Dr.Uğur Haklar ve Kulüp Doktorumuz Dr. Cem Ergenç tarafından başarılı bir cerrahi operasyonu yapılmıştır.
Teknik Sorumlumuz Kemal Özdeş, teknik heyetimiz ve oyuncularımız Liv Hospital Ulus Hastanesi'nde tedavi altında bulunan oyuncumuz Bangaly-Fode Koita'yı ziyaret ettiler.
Oyuncumuz Bangaly-Fode Koita'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat Hollanda basınına konuştu
Toplam 2
Yorum
SONER AYKUT FENERBAHÇEYE SADECE DEFANS FUTBOLU OYNATTI NE CABUK UNUTTUNUZ. FENERIN ILACI ERSUN YANALDIR ONU AZIZI BASKAN KOVALADI.
- Aziz Yıldırım: "2-3 hocayla görüşüyoruz"
Toplam 2
Yorum
Çgr1ol AHAHA AZİZ BASKAN YINE SAMPIYONLUK VAADİ VERDİYSE GS BJK ONUMUZDEKI SEZON ICIN HAZIRLIKLARI BASLATSIN :P
- Efes aktarma yaptı!
Toplam 3
Yorum
Gulay SEVGILI EFES' SIMDI OTOBUS ILE DONME SIRASI SIZDE.. " PIRE " CEHENNEMI SIZI SABIRSIZLIKLA BEKLIYOR...
Koita ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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