 Hedefim büyükler – Fotomaç – 25 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hedefim büyükler

    Hedefim büyükler

    Kasımpaşalı , kulübünde çok mutlu olduğunu ama kariyeri için büyük takımlara gitmek istediğini belirtti

    Kasımpaşalı futbolcu Adem Büyük, kariyerinde, büyük takımlardan birinde forma giymek istediğini söyledi. Adem şöyle konuştu: "29 yaşındayım. Futbol hayatımda en büyük saygıyı Kulubü'nde gördüm. Bu sezon burada Türkiye Kupası'nı kazanmayı çok istiyorum. Gelecekteki hedefim ise büyük takımlardan birinde oynamak." Kulübüyle 2017-2018 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Adem çok formda olduğunu da söyledi.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedefim büyükler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.