Hedefim büyükler
Kasımpaşalı Adem Büyük, kulübünde çok mutlu olduğunu ama kariyeri için büyük takımlara gitmek istediğini belirtti
Kasımpaşalı futbolcu Adem Büyük, kariyerinde, büyük takımlardan birinde forma giymek istediğini söyledi. Adem şöyle konuştu: "29 yaşındayım. Futbol hayatımda en büyük saygıyı Kasımpaşa Kulubü'nde gördüm. Bu sezon burada Türkiye Kupası'nı kazanmayı çok istiyorum. Gelecekteki hedefim ise büyük takımlardan birinde oynamak." Kulübüyle 2017-2018 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Adem çok formda olduğunu da söyledi.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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