Adem Büyük'ün hedefi 'büyük takımlar'

Kasımpaşalı futbolcu Adem Büyük, kariyerinde, büyük takımlardan birinde forma giymek istediğini söyledi.

Kasımpaşa'nın 2011-2012 sezonundan bu yana formasını terleten ve takım kaptanlığını üstlenen Adem, kariyeri ve gelecek planıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lacivert-beyazlı ekip ile 2017-2018 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Adem, futbol hayatında kendisine verilmeyen değeri Kasımpaşa'da gördüğünü ifade ederek, "Büyük takımlardan birinde oynamak istiyorum. Sözleşmem bittiği zaman ya da kulüplerin anlaşması durumunda büyük takımlarda oynamayı çok isterim. Bir sene daha sözleşmem var. Büyük takımlara gitme konusundaki şartlar oluşmuyorsa, hem kulübün menfaatleri hem de kendi menfaatlerim doğrultusunda futbolu burada bırakmak isterim." şeklinde konuştu.

"Kupa şu anda ligden daha önemli"

Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi işler yaptıklarını ve bu performansı sürdürmek istediklerini belirten Adem, "Çok fazla kadro derinliğine sahip değilseniz ligde ve kupada devam etmekte zorlanıyorsunuz. Biz de bu durumun zorluğunu biraz yaşıyoruz. Atiker Konyaspor ile ilk maçı sahamızda oynayacağız. Buradan avantajlı bir skorla Konya'ya gitmek ve orada finale kalmak istiyoruz. Takım olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarına katılabilmek için Süper Lig'de çok fazla şanslarının kalmadığına dikkati çeken Adem, şunları söyledi:

"Öncelikli hedefimiz, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. Prestij açısından Avrupa'ya gitmek çok önemli. Kupa şu anda bizim için ligden daha önemli. Atiker Konyaspor iyi bir takım. İyi bir teknik adama ve iyi bir kadroya sahipler. Biz de en az onlar kadar güçlüyüz. Dersimize iyi çalışıyoruz. Ligi ilk 6 sırada bitirmek istiyoruz. Kupada da inşallah final oynayıp kazanmak istiyoruz."

"VAR sistemi en çok bizim ülkemizde faydalı olur"

Adem Büyük, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'de uygulanması gerektiğini ifade etti.

Hakemler konusunda tüm kulüplerin çok fazla konuştuğunu ama değişen hiçbir şeyin olmadığını işaret eden Adem, "Hakemler hakkında konuşulacak olursa söylenecek çok fazla şey var. Biz futbolcular olarak sahada terimizin son damlasına kadar savaşıyoruz. Hakemler insan, hata yapabilirler. 'Bilerek, isteyerek' demek istemiyorum ama iş artık o kadar ciddiye dönüyor ki, bu şekilde düşünmeye başlıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de hakemlerin, sonuca etki eden çok fazla hatalı kararı olduğunu ifade eden Adem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Video Yardımcı Hakem sistemi bence Türkiye'de gerekli; ancak sonuca etki edecek yanlış kararlar doğrultusunda, her pozisyonda değil. Son haftalarda kırmızı kartlar gösterilip geri alındı. Hakemler futbolcuya inanmakta güçlük çekebilir. Bu da video sistemiyle giderilebilir, diye düşünüyorum. Video Yardımcı Hakem sisteminin en çok bizim ülkemizde faydalı olacağını düşünüyorum."

"Altyapı ve tesislere dikkat etmeliyiz"

Adem Büyük, Avrupa kulüplerine giden Türk futbolcu sayısının az olmasının, yetersiz altyapı ve tesislerden kaynaklandığını söyledi.

Bunun, Türkiye'deki yabancı kuralıyla alakası olmadığını savunan Adem, şunları aktardı:

"Yabancı sayısının fazla olmasından hepimiz şikayetçiyiz ama bunun Avrupa'da oynayan Türk futbolcu sayısının az olmasıyla alakası yok. Bu biraz düşünce ve mantaliteyle alakalı, diye düşünüyorum. Altyapılara verilen önemin az olduğunu düşünüyorum. Yıllarca TFF 1. Lig'de oynadım. Çok kötü, antrenman yapacak sahası olmayan takımlar var. Avrupa'ya fazla sayıda futbolcu göndermek istiyorsak önce altyapılara ve tesislere dikkat etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda önemli çalışmaları var. Bununla ilgili önemli adımlar atılıyor. Her şey sonuçta Türk futbolu için. Bunu gönülden istiyoruz."

"Golcüler kendilerini sorgulamalı"

Türk futbolunda açık bir şekilde golcü sorunu olduğunu dile getiren Adem, şöyle konuştu:

"Futbolcuların kendilerini sorgulaması gerekiyor. Buna ben de dahilim, hatta en başta gelebilirim. Futbol bu, biraz boşlamaya geldiği zaman tamamen siliniyorsunuz. Sonradan toparlanmak ise biraz zamanınızı alır hatta zaman kalmayabilir. Bunda en önemli faktör futbolcunun kendisi."

Milli takımda istikrarı yakalayamamasında da kendi hatalarının ve sakatlıkların önemli olduğunu ifade eden "Milli takımda oynamak bambaşka bir şey. Kalıcı olmak ise harika. Kalıcı olamamakta benim de hatalarım olmuştur. Performansımı yükseltirsem, tekrar milli takıma gidebileceğimi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde tekrar gitmek bana nasip olur. Çünkü orası bambaşka bir yer." diye konuştu.

"Şampiyonlukta Beşiktaş daha avantajlı"

Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine de değinen Adem Büyük, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şampiyonluk yarışında Beşiktaş daha avantajlı. Beşiktaşlı taraftarlar hariç Türkiye'de ortak bir düşünce var. Başakşehir'in kupayı alması bir Leicester City şampiyonluğu gibi olur. Oynadıkları futbolla bunu hak ediyorlar. Beşiktaş bir adım önde ama bu mücadelenin son haftaya kadar gideceğini düşünüyorum."