Turgut imzayı attı
Kasımpaşalı oyuncu Turgut Doğan Şahin, kulübüyle sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattı. Sezon başında G.Birliği'nden Kasımpaşa'ya transfer olan Turgut Doğan, lacivert-beyazlılarda 4 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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