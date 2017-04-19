 Turgut imzayı attı – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Turgut imzayı attı

    Turgut imzayı attı
    Kasımpaşalı oyuncu Turgut Doğan Şahin, kulübüyle sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattı. Sezon başında G.Birliği'nden 'ya transfer olan Turgut Doğan, lacivert-beyazlılarda 4 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
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