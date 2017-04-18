Kasımpaşa, Turgut ile nikah tazeledi
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, oyuncusu Turgut Doğan Şahin'in sözleşmesini 2+1 yıl daha uzattı.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Turgut Doğan Şahin'in Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in katıldığı imza töreni ile kendisini 2+1 yıllığına lacivert-beyazlı sözleşmeye imza attığı duyuruldu.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 18:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bony kapışması!
Toplam 10
Yorum
pr0fes0r arkadaşım adam ingiltere liginde 2 gol atmış senin bahsettiğin adam ptt de 20 gol atmış
- Mario Gomez'den Beşiktaş sözleri
Toplam 3
Yorum
BJKLİ gomez haberlerinden ve tavırlarından tiksindim.. gelsede o gomez bu gomez değil, onu eski aşkla sevemem artık..
- Bony kapışması!
Toplam 10
Yorum
Dr FRANKRNSTEIN Akıl var mantık var. GS'a menejerlerin satmaya çalıştığı adamdan hiçbirşey olamaz. Bitmiş adamları yıldız diye GS'a satıyor menejerler.
Kasımpaşa, Turgut ile nikah tazeledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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