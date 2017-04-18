 Kasımpaşa, Turgut ile nikah tazeledi – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Kasımpaşa, Turgut ile nikah tazeledi

    Kasımpaşa, Turgut ile nikah tazeledi

    Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, oyuncusu Turgut Doğan Şahin'in sözleşmesini 2+1 yıl daha uzattı.

    Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Turgut Doğan Şahin'in Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in katıldığı imza töreni ile kendisini 2+1 yıllığına lacivert-beyazlı sözleşmeye imza attığı duyuruldu.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:11
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