Kasımpaşa, Turgut ile nikah tazeeldi

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, oyuncusu Turgut Doğan Şahin'in sözleşmesini 2+1 yıl daha uzattı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Turgut Doğan Şahin'in Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in katıldığı imza töreni ile kendisini 2+1 yıllığına lacivert-beyazlı sözleşmeye imza attığı duyuruldu.