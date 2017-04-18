Kasımpaşa, Turgut ile nikah tazeeldi
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, oyuncusu Turgut Doğan Şahin'in sözleşmesini 2+1 yıl daha uzattı.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 13:12
- Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama
Toplam 6
Yorum
uA TUDOR napsın senin çarıklı futbolcuların hava topuna hayaletlerle beraber çıkıyorsa?.
- Marcelo yerine Necip
Toplam 17
Yorum
eraycan ben tosiçi bile yedek çıkarırdım adriano ve tosiç aynı kulvarda oyuncu alternatif olmayınca mecburen oynatıyoruz caneri arıyoruz
- O kupa mutlaka Fener’e gelecek
Toplam 7
Yorum
Ali Ulvi Yunanlı koçla bizi kanser ettiniz.Fırat Okul daha önce gelmeli idi.Adam da heyecan var ve aç.yeni sezon daha agresif aç oyuncular alınsın.
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