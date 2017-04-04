 Paşa’nın keyfi kaçtı... – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Paşa’nın keyfi kaçtı...

    Paşa’nın keyfi kaçtı...
    Süper Lig'de 8. sırada yer alan 'nın 6 maçlık yenilmezlik serisi Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ile son buldu. Teknik direktör rakipleri önünde savunmada çok hata yaptıklarını açıklayarak, "Yeniden seri yakalarız" dedi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
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