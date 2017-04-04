 Kasımpaşa, tur için sahaya çıkıyor – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Kasımpaşa, tur için sahaya çıkıyor

    Kasımpaşa, tur için sahaya çıkıyor

    Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın sahasında 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne katılma hedefinde ağır bir darbe alan lacivert-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek hem yarı finale çıkmak hem de Avrupa'ya bir adım daha yaklaşmak istiyor.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ettiği B Grubu'nu rakibi Çaykur Rizespor'un önünde 15 puanla lider tamamlayan lacivert-beyazlılar, son 16 turunda ise Osmanlıspor'u elemeyi başarmıştı. Lacivert-beyazlılar, çeyrek final ilk maçında ise sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmişti.

    Grubu Kasımpaşa'nın ardından 13 puanla ikinci sırada tamamlayan Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ise son 16 turunda A Grubu'nun lideri Şanlıurfaspor'u saf dışı bırakmıştı.

    Bu sezon 5. kez karşılaşacak iki ekibin daha önce yaptığı 4 karşılaşmadan Kasımpaşa 3, Çaykur Rizespor ise 1 kez galibiyetle ayrıldı.

    Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında Çaykur Didi Stadı'nda saat 18.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:13
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