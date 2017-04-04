Kasımpaşa, tur için sahaya çıkıyor
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın sahasında 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ettiği B Grubu'nu rakibi Çaykur Rizespor'un önünde 15 puanla lider tamamlayan lacivert-beyazlılar, son 16 turunda ise Osmanlıspor'u elemeyi başarmıştı. Lacivert-beyazlılar, çeyrek final ilk maçında ise sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmişti.
Grubu Kasımpaşa'nın ardından 13 puanla ikinci sırada tamamlayan Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ise son 16 turunda A Grubu'nun lideri Şanlıurfaspor'u saf dışı bırakmıştı.
Bu sezon 5. kez karşılaşacak iki ekibin daha önce yaptığı 4 karşılaşmadan Kasımpaşa 3, Çaykur Rizespor ise 1 kez galibiyetle ayrıldı.
Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında Çaykur Didi Stadı'nda saat 18.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 10:13
- TT Arena'da 2 haftada 4 penaltı
Toplam 8
Yorum
DERDİ YOK DERDİ YOK EREN DIŞARI ATILMASI ZOR OLAN O POZİSYON İÇİN ÇOK MU ÇALIŞTIN. ÇALIŞMIŞSIN Kİ BAŞARDIN. TEBRİKLER DERDİ YOK EREN.
- TT Arena'da 2 haftada 4 penaltı
Toplam 8
Yorum
kaan hayatınızda hiç fb yada bjk nin kendi sahalarında 2 penaltı golü yediğini gördünüzmü ?? Ha bi maçya 4 yada 5 kez bile penaltılık pozsyon olmuştur ama hakem o düdüğü hiç çalmaz mesela... Yada kendi sahasında 2 kırmızı ! Bunlar hep TÜRKİYENİN EN BÜYÜK KULÜBÜ OLAN GALATASARAY'A UYGULANAN 'FREN' SİSTEMİDİR !!
- Garry Rodrigues'ten süper siftah
Toplam 7
Yorum
RODRİGES TEŞEKKÜRLER RODRİ. DAHA İYİSİNİ OYNAYACAKSIN İNŞALLAH. BAŞARILAR DİLERİZ RODRİ
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