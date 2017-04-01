 Paşa’ya iyi haber – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Paşa’ya iyi haber

    Paşa’ya iyi haber
    'da Alanya maçı öncesi neşe hakim. Milli maç arasında sakatlıklarını atlatan , Batuhan Altıntaş ve Franck Etoundi kritik maçta forma giyecekler.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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