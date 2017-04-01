Paşa’ya iyi haber
Kasımpaşa'da Alanya maçı öncesi neşe hakim. Milli maç arasında sakatlıklarını atlatan Bangaly Fode Koita, Batuhan Altıntaş ve Franck Etoundi kritik maçta forma giyecekler.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
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