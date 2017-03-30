Popov Paşa’da mutlu
Kasımpaşa'nın Bulgar milli sağ beki Strahil Popov, sezon sonunda bitecek sözleşmesi için önceliğinin lacivert-beyazlılar olduğunu söyledi. Kasımpaşa'da mutlu olduğunu belirten Popov, "Kulübümle görüşeceğim. Burada her şey yolunda, işler iyi gidiyor" bilgisini verdi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Popov Paşa’da mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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