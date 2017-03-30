 Popov Paşa’da mutlu – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Popov Paşa’da mutlu

    Popov Paşa’da mutlu
    'nın Bulgar milli sağ beki , sezon sonunda bitecek sözleşmesi için önceliğinin lacivert-beyazlılar olduğunu söyledi. Kasımpaşa'da mutlu olduğunu belirten Popov, "Kulübümle görüşeceğim. Burada her şey yolunda, işler iyi gidiyor" bilgisini verdi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:39
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