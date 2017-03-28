 Paşa hedef büyüttü – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Paşa hedef büyüttü

    Paşa hedef büyüttü
    , son 6 haftada zor bir fikstürü olmasına rağmen 14 puan topladı. Sahasında son olarak Osmanlıspor'u yenen İstanbul ekibinde teknik direktör Kemal Özdeş, "35 puanımız var. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak" açıklamasını yaptı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:58
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