Turgut Doğan Şahin'den flaş itiraf

Kasımpaşalı futbolcu Turgut Doğan Şahin, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor’a transfer sürecinin zorlu geçtiğini belirterek, “İstemeyerek gittim diyebilirim. Yönetim beni transfer etti. Benden sonra da hoca transfer edildi. Bize orada denenmeye gelmişiz muamelesi yapıldı” dedi.

Süper Lig'de ikinci yarı çıkışa geçen Kasımpaşa'nın 29 yaşındaki futbolcusu Turgut Doğan Şahin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'de iyi mücadele ettiklerini belirten Şahin, "İyi futbol oynuyoruz. Bu da skora yansıyor. Bundan 7-8 hafta önce de bizim hedefimiz aynıydı. Herkes bizi düşme potasında görüyordu. Biz hedefimizi her zaman ilk 6 olarak belirlemiştik. Son 6 hafta ligde aldığımız iyi sonuçlarla bu hedefimizi adım adım gidiyoruz. Yeni transferler hem ligde hem de takıma uyum sağladıktan sonra çıkışa geçtik. İyi futbolculardan kurulu bir ekibiz. Herkes birbirine uyum sağladıktan sonra iyi sonuçlar geleceğini biliyorduk. İyi takım olunca sahaya yansıttık ve skorlar geldi" şeklinde konuştu.



"Rıza Hoca ile Kemal Hoca arasında fark yok"

Sezon başındaki teknik direktörleri Rıza Çalımbay ile şimdiki çalıştırıcıları Kemal Özdeş arasında bir fark olmadığını söyleyen başarılı futbolcu, "Rıza Hoca'nın gidişi erken oldu, kampı beraber geçirmediğimiz Kemal Hoca geldi. Kemal Hoca ile biraz uyum süreci yaşandı" dedi.



"Kupada hedefimiz hep final"

Ziraat Türkiye Kupası hakkında açıklamalarda bulunan Şahin, "Kupada hedefimiz hep final oynamaktı. Kadromuzu da bozmadan kupada her maça final havasında çıktık. Bu noktaya kadar geldik. Çaykur Rizespor'u evimizde 2-0 yendik ve deplasmana avantajlı bir skorla gideceğiz. İnşallah yarı finale çıkarız. Orada final oynayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"Oynadığım takımlar üst sıradaydı"

Süper Lig'de birçok takımda forma giyen Turgut Doğan Şahin, 'hangi takımı ön plana çıkarırsın' sorusuna, "Öyle ayrım yapacak bir durum yok. Çünkü oynadığım zamanlarda o takımlar üst sıradaydı. Gaziantepspor, Ankaragücü çok iyi oyunculara sahipti. Gençlerbirliği, Trabzonspor maceralarım oldu" diye cevap verdi.



"Trabzon'da denenmeye gelmişiz gibi davranıldı"

2014-2015 sezonunda Gaziantepspor'dan Trabzonspor'a transfer olduğu dönemin hatırlatılması üzerine 29 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor ile transfer sürecim sıkıntılı geçti. İstemeyerek gittim diyebilirim. Yönetim beni transfer etti. Benden sonra da hoca transfer edildi. Kampta çok kalabalıktık. 30-35 oyuncu grubu vardı. Hoca hiç kimseyi tanımıyordu. Beni oraya başkan çok istedi diye gittim. Bize orada denenmeye gelmişiz muamelesi yapıldı. Ben Halilhodzic ile çalışmak istemediğim için kendi isteğimle ayrıldım" şeklinde konuştu.



"Sözleşme konusunda yönetimle görüşmedik"

Sezon sonu bitecek sözleşmesi hakkında da konuşan Şahin, "Buradan önce yarım sezon oynamadım. Nasıl gideceğini bende kulüpte kestiremiyordu. İlk önce 1 senelik anlaşma yaptık. Şu an benim adıma her şey iyi gidiyor. Kulüpte iyi gittiğini düşünüyorsa oturur, konuşuruz. Şu anlık bir görüşme yok. Kasımpaşa için hayırlı ne ise o olur inşallah" açıklamasını yaptı.



"Benim özelliğim kontra atak futbolu"

Turgut Doğan, oyun stilini de değerlendirerek, "Saha içinde çok koştuğumu düşünüyorum. Stilim mücadeleye uygun değil. Tabii ki mücadele edeceğiz. Her futbolcunun mücadele hırsı farklıdır. Benim özelliğim kontra atak futboludur, belki arkadaşımın özelliği mücadeledir" değerlendirmesini yaptı.



"Takımda en iyi Veysel ile anlaşıyorum"

Kasımpaşa'da en iyi anlaştığı futbolcunun Veysel Sarı olduğunu ifade eden Şahin, "Kaleci Eray, Adem var. Biz burada 7-8 Türk futbolcuyuz. Hepimiz birbirimizle iyi arkadaşlık yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yabancı futbolcularla antrenman dışında muhatap olamıyoruz. Biz bizeyiz sadece" dedi.



Turgut Doğan Şahin, Beşiktaş'ın Süper Lig'in şu an açık ara en iyi takımı olduğunu belirtti.