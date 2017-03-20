Kasımpaşa hedef büyüttü

Süper Lig'deki son 6 maçından 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak 7. sıraya kadar yükselen lacivert-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında da Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek yarı final için önemli bir avantaj elde etti.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Süper Lig'i ilk 5 sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona kötü başladıklarını dile getirerek, "Daha sonra teknik direktör değişikliğiyle güzel bir hava yakaladık. Hedefimiz üst sıralarda yer edinmek. Şu an çok iyi gidiyoruz. Ligde kalan maçlarımız kolay değil ama iyi bir takımız. İyi bir takım olduğumuzu futbol dünyası da kabul ediyor. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Bunu başarabilecek bir takımız. Bu hedef için çok çalışıyoruz. İnşallah son dönemde yakaladığımız çıkışı sürdürür ve hedefimize ulaşırız." diye konuştu.

Teknik direktör Kemal Özdeş ve ekibi ile takımlarının iyi bir uyum içerisinde olduğunu aktaran Öksüz, "Bir takım için teknik ekip çok önemli. Takımımız, Özdeş ile güzel bir sinerji yakaladı. Kemal Özdeş ve ekibinden son derece memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye Kupası'nda final oynamak istiyoruz"

Hasan Hilmi Öksüz, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istediklerini dile getirdi.

Kupanın çeyrek finalinde eşleştikleri Çaykur Rizespor'u ilk maçta 2-0 yenerek önemli bir avantaj elde ettiklerini vurgulayan Öksüz, "Kupada yarı final göründü. Çaykur Rizespor karşısında kendi sahamızda iyi bir netice aldık. Turu geçeceğimize inanıyorum. Bu kulvarda da iyi gidiyoruz ve final oynamak istiyoruz. Kupa da bizim için önemli bir hedef. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "Akıllı adımlar atmaya çalışıyoruz"

Hasan Hilmi Öksüz, sezon başında bütçelerinde küçülmeye gittiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Günümüz futbolunda takımların bütçesi elbette önemli ama akıllı da hareket etmek gerekiyor. Mütevazı bütçemizle akıllı adımlar atmaya çalışıyoruz. Biz yüksek bonservisli oyuncu almadık. Türkiye'nin futbol şartları ve kulüplerin elde ettiği gelirler belli. Kulübümüzün başında Turgay Ciner bulunuyor. Kulübümüzün gelirleri ve Turgay Ciner'in desteğiyle yolumuza devam ediyoruz. Kadromuzda çok pahallı oyuncu yok. Bence başarı için önemli olan takımın bütünlüğü ve uyumudur. Yönetim, teknik heyet ve takım olarak güzel bir bütünleşme sağladık. Umarım bu böyle devam eder."