Veigneau'dan yeni sözleşme açıklaması
Kasımpaşa'da sezon sonu sözleşmesi bitecek Fransız savunma oyuncusu Olivier Veigneau, lacivert-beyazlı formayı giymekten çok mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini söyledi.
Gelecek yıla dair ne yapacağını bilmediğini ve şu anda sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedeflediğini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Kasımpaşa'da kalmak istiyorum. Sportif direktörümüz Nursal Bilgin'e, burada çok mutlu olduğumu söyledim. Sadece ben değil ailem de burada çok mutlu. O yüzden benim için en kolay ve güzel şey burada kalmak olacak ama futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemiyoruz." diye konuştu.
- "Defans bir takım işidir"
Veigneau, hücum oyuncularının defansa çok yardımcı olduğunu ve takım olarak savunma yaptıklarını dile getirdi.
Süper Lig'deki son 5 maçta sadece 2 gol yemelerini, herkesin savunmaya yardım etmek için gösterdiği özveriye bağlayan Fransız futbolcu, "Orta saha ve hücum oyuncularımız defansa çok yardımcı oluyor. Bu durum, biz savunma oyuncularının daha iyi iş çıkarmasına sebep oluyor. Adanaspor maçından sonra, birlikte oynadığımızda iyi defans yapabileceğimizi gördük. Son maçlarda bunu uyguladık. O yüzden de çok fazla gol yemiyoruz. Defans bir takım işidir. Bu başarıda herkesin payı var." şeklinde konuştu.
Ligde üst sıralara oynayabilmek için yeterli kaliteye sahip olduklarını vurgulayan Veigneau, şöyle devam etti:
"Lige çok kötü bir başlangıç yaptık. Kemal Özdeş'in takımın başına gelmesiyle daha iyi sonuçlar almaya başladık. Antalya kampında daha iyisini yapabileceğimize dair bir his oluştu. Kamptan sonra, Adanaspor maçında kötü bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetten sonra takım çok iyi reaksiyon verdi. Gösterdiğimiz bu reaksiyonla son 5 maçta gayet iyi sonuçlar aldık."
- "Süper Lig, her sene gelişiyor"
Ligin son bölümünde oynanacak maçların her zaman zor olduğuna dikkati çeken Veigneau, "Takımlar farklı nedenlerle savaş veriyor. Kimisi düşmemek için, kimisi ise Avrupa kupalarına katılabilme adına mücadele ediyor. Bizim gibi ligin ortalarında yer alan takımlar da üst sıralara tırmanmak için mücadele veriyor. Bu yüzden oldukça zor maçlar bizi bekliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, alacağımız galibiyetlerle ligin üst sıralarına tırmanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İki sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de, geçen yıl ile bu seneyi kıyasladığında saha içi organizasyonunda önemli bir gelişme gözlemlediğini belirten Fransız oyuncu, "Süper Lig'deki takımlar çok iyi, çok ünlü ve oyunu değiştirebilecek futbolculara sahip. Burada oynanan oyun, futbolcular açısından da oldukça önemli. Süper Lig, her sene gelişiyor." ifadelerini kullandı.
Ligde her hafta çok kaliteli oyunculara karşı mücadele etmek zorunda olduğunun altını çizen Veigneau, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ve Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma'ya karşı oldukça zorlandığını da sözlerine ekledi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:48
- Defans döküldü!
Toplam 5
Yorum
GS Adamlar 2 yıldır Galatasaray da tatil yapıyorlar.. 5-10 dk fazla koştular mı sakatlanıyorlar.. Kapasiteleri bu kadar.. Helal TUDORRRR
- Biz sana döneriz
Toplam 47
Yorum
fb sergen yalçın alınsın
- Koşmaya başladı
Toplam 2
Yorum
GS TOLGA ile YASİN aynı kafa.. Koşşş koşşşş ama BOŞ koş..
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