"Kasımpaşa'da devam etmek istiyorum"

Kasımpaşa'nın Arjantinli futbolcusu Cristian Guanca, haziran ayında bitecek olan kiralık anlaşmasının hatırlatılması üzerine, "Böyle bir kulübün parçası olmaktan çok mutluyum. Burada devam etmek isterim. Takım için elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir grafik çizen Kasımpaşa'nın devre arasında Arjantin'in Colon ekibinden kiralık olarak takıma kattığı Cristian Guanca, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.



Menajerinin Kasımpaşa'dan teklif geldiğini söylediğinde bunu kabul ettiğini belirten Guanca, "Takımda karşılanma benim için oldukça iyi oldu. Takımdaki herkes iyi insan, iyi kişiliklere sahipler. Benim için de onların sayesinde hızlı bir adaptasyon süreci oldu" diye konuştu.



"Kemal Özdeş, iyi bir antrenör"

Lacivert-beyazlıların Teknik Direktörü Kemal Özdeş hakkında da açıklamalarda bulunan Arjantinli futbolcu, "Oldukça iyi bir antrenör. İyi idmanlar yapıyoruz. Ben de idmanlarda elimden gelen en iyi performansı gösteriyorum" şeklinde konuştu.



"Gelmeden önce 3 büyükleri biliyordum"

Türkiye gelmeden önce, ülke ve İstanbul hakkında menajeri aracılığıyla bilgiler aldığını ifade eden 23 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'deki büyük takımlar hakkında bilgi sahibiydim. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'den. Lig oldukça zor ve rekabetçi. Biz de en üst sıralarda yer alabilmek için çalışıyoruz. Ligde ilk 5'te yer almak istiyoruz. Bunu yapacak oyuncu kalitesine sahibiz. Umarım bunu yapabiliriz."



"Oynamamaya çok alışık bir oyuncu değilim"

Guanca, kendi performansı hakkında ise, "Oynamamaya çok alışık bir oyuncu değilim. Ama inanıyorum ki antrenmanlarda böyle iyi devam ettiğim sürece formayı alacağım. Hocamız da şans verdiği takdirde iyi bir görüntü ortaya çıkacak" dedi.



"Kasımpaşa gibi bir takımda oynadığım için mutluyum"

Devre arasında kiralık olarak geldiğinin hatırlatılması üzerine Cristian Guanca, "Haziran ayında kontratım bitecek. Ailemle birlikte burada geçirdiğimiz kısa sürede oldukça mutlu hissediyoruz. Herkes bize iyi davranıyor. Aynı zamanda böyle bir kulübün parçası olmaktan çok mutluyum. Burada devam etmek isterim. Takım için elimden geleni yapmak istiyorum" diye cevap verdi.



Takım arkadaşlarının hepsi ile arasının çok iyi olduğunu belirten Guanca, "Tabii Andre Castro ve Titi ile daha fazla konuşma şansım oluyor. İspanyolca konuştukları için" dedi.



"Türk yemeklerini çok seviyorum"

Arjantinli futbolcu, Türkiye'de yemekleri çok sevdiğini ve gezip görülecek yerlerinin çok güzel olduğunu açıkladı. Guanca, İstanbul'da en zorlandığı şeyin ise, "Dil konusunda zorlanıyorum. Bizim için daha karmaşık hale geliyor. Çünkü İngilizce bilmiyoruz. Ama jest ve minik ile problem çözülebiliyor" diyerek sözlerini tamamladı.