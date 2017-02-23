Kasımpaşa'nın konuğu Bursaspor

Süper Lig'in son iki haftasında zirveyi etkileyen önemli sonuçlara imza atan ve bu periyotta Medipol Başakşehir'i yenip, Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalarak 4 puan toplayan lacivert-beyazlılar, Bursaspor'u da devirerek hem rakibiyle puanlarını eşitlemek hem de çıkışını sürdürmek istiyor.

Bu sezon sahasında iyi bir performans sergileyen Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, 25 puanla 12. sırada yer alıyor.

Oynadığı son 6 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Mutlu Topçu yönetimindeki Bursaspor ise geride kalan haftalarda topladığı 28 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Kasımpaşa ile Bursaspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekipte Franck Etoundi ve Batuhan Altıntaş sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Ligde üçer sarı kartı bulunan Titi, Veysel Sarı ve Popov bir kart daha görmeleri durumunda 23. haftadaki Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düşecek.