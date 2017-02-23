Kasımpaşa'nın konuğu Bursaspor
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Bursaspor'u ağırlayacak.
Bu sezon sahasında iyi bir performans sergileyen Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, 25 puanla 12. sırada yer alıyor.
Oynadığı son 6 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Mutlu Topçu yönetimindeki Bursaspor ise geride kalan haftalarda topladığı 28 puanla 9. basamakta bulunuyor.
Kasımpaşa ile Bursaspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Lacivert-beyazlı ekipte Franck Etoundi ve Batuhan Altıntaş sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Ligde üçer sarı kartı bulunan Titi, Veysel Sarı ve Popov bir kart daha görmeleri durumunda 23. haftadaki Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düşecek.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:07
- Kocaman restleşme
Toplam 1
Yorum
KONYALI AYKUT HOCA HAKLI NE TRASFER YAPTINIZDA BAŞARI BEKLİYORSUNUZ
- Moussa Sow özür diledi
Toplam 10
Yorum
TARAFTAR Sow sende ruhsuzlara uydun , özür dilemek bir işe yaramıyor şimdiden güle güle Sow.
- Skrtel yaktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Dünkü açıklamasını okusun , sahadaki halini tekrar bir izlesin , rezil ettiniz koskoca Fenerbahçe yi.
Kasımpaşa'nın konuğu Bursaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.