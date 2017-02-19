''Bir puan bizim için iyi''
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Spor Toto Süper Lig'de 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçında aldıkları bir puandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Ülker Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, "Bugün bir puan aldığımız için mutluyum. İki takımın da net pozisyon bulamadığı bir maç oldu." diye konuştu.
Yakaladıkları hızlı hücumlarda final paslarını atamadıklarını aktaran Özdeş, "Oyunun genelinde yaptığımız savunmadan memnunum. Bugün, her iki takım da istekli ve coşkuluydu. Biz, maçın ilk yarısında daha geniş alanda oynayarak biraz daha fazla yorulduk. Fenerbahçe'nin rotasyon yapması işine yaramış. Her iki takım oyuncularını kutluyorum. Statta olanlar için güzel bir maç oynandı. Fenerbahçe açısından iki puan kayıp oldu ama bizim açımızdan bir puan iyi." ifadelerini kullandı.
Kemal Özdeş, takım savunmasını iyi yaptıklarını vurgulayarak, "Artık takım oyununu üst düzey oynuyoruz. Maçı yöneten hakemleri de kutluyorum. Maça etki edecek bir şeyleri olmadı. Takımımı ve bütün oyuncularımı kutluyorum. Bugün Fenerbahçe karşısında iyi savunma yaptık." değerlendirmesinde bulundu.
Mücadelenin ilk yarısında takımının çok geniş bir alanda oynadığını kaydeden lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörü, "Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe savunması birbirine benzemiyor. Başakşehir karşısında 2 gol bulduktan sonra savunması öne çıktı. Daha ağır oyuncuları vardı. Fenerbahçe takımının savunma hattı daha atletik oyunculardan kurulu. İlk yarıda takım boyu çok uzundu. Haftalardır ilk kez bu kadar uzundu. Tek şansımız, bu bize pahalıya mal olmadı ve pozisyon vermedik. Son ana kadar da kontradan gol atabilir miyiz diye umut ettik." diyerek sözlerini tamamladı.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:56
- F.Bahçeli futbolculara tepki
Toplam 3
Yorum
Murat Nihayet rakiplerin kollanması değil, esas meselenin kendi takiminin doğru düzgün top oynamadigini farkettiler ve protesto ediyorlar..
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 34
Yorum
mehmetaliyıldız sen niye dalga geçiyon ki bu kadar sizin başkan demedi mi biz trabzonu 10 kişiyle de yeneriz diye keşke 10 kişi kalıp yenseydiniz trabzonu. quarisma kaç defa kırmızı görmeliydi şimdiye kadar kaç defa gördü. yenseydiniz ya karabükü. aziz bi konuştu hakemlerin kimyasını bozdu
- Ne 'çek'tin be!
Toplam 21
Yorum
metinn hadi canim szide boos boos baslikalri geciniz 1-0 öndeyken o 2 nci golumuzu verseydi rize nereden beraberligi sagliyacakti el insaf yuuuh
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