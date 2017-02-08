 Hükmen yenilgi geliyor! – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Hükmen yenilgi geliyor!

    Hükmen yenilgi geliyor!

    Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 'yı 2-0 yenildiği Adanaspor maçında belirlenen sayıdan fazla yabancı uyruklu oyuncu oynattığı için hükmen yenilgi maddesine göre PDFK'ya sevk etti.

    TFF buna gerekçe olarak 'nın "müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması"nı gösterdi.

    Disiplin sevki açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

    KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 30.01.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2, 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbolcu Uygunluğu 5. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbolcu Uygunluğu 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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