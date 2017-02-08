Hükmen yenilgi geliyor!
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa'yı 2-0 yenildiği Adanaspor maçında belirlenen sayıdan fazla yabancı uyruklu oyuncu oynattığı için hükmen yenilgi maddesine göre PDFK'ya sevk etti.
TFF buna gerekçe olarak Kasımpaşa'nın "müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması"nı gösterdi.
Disiplin sevki açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 30.01.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2, 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbolcu Uygunluğu 5. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbolcu Uygunluğu 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Disiplin sevki açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 30.01.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2, 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbolcu Uygunluğu 5. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbolcu Uygunluğu 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 8 maç men yerine 5 bin TL!
Toplam 2
Yorum
Temple Tüm Türkiye gibi TFFde görmüştür hakemlerinin maçı nasıl katlettiğini aslında bir nevi kendilerini kurtaracaklar resmen sahada suç işlendi
- Zirveyi bırakmayız
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eses Ankara'dan Haydi şimşekler gösterin kendinizi.Rakipleri ciddiye alırsanız bu ligde hiç bir takım sizi yenemez.Dualarım sizinle çünkü başka takım tutmam
- Marka değerini düşürmeyin!
Toplam 1
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Eren Fikret Orman , "Süt Kupası" diyerek marka değerini ayaklar altına aldı zaten...
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