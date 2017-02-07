Hükmen yenilgi geliyor!
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa'yı 2-0 yenildiği Adanaspor maçında belirlenen sayıdan fazla yabancı uyruklu oyuncu oynattığı için hükmen yenilgi maddesine göre PDFK'ya sevk etti.
Disiplin sevki açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 30.01.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2, 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbolcu Uygunluğu 5. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbolcu Uygunluğu 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 18:50
- Van Persie, Tosic ve Şenol Güneş PFDK'da
Toplam 17
Yorum
uae eagleee rvp neden sadece hakaretten? nerde adalet? yaptıgı harekete ceza yoksa birdahaki maca butun takım ona bakıp şortunu düzeltsin, ayıptır be
- Van Persie, Tosic ve Şenol Güneş PFDK'da
Toplam 17
Yorum
65karabela çok uğraştınız o bittik futbolcu için alabildiniz mi hayır bitti mitik adam hem attı hem attırdı. Profesyonel prof RVP. amatör BJK
- Formayı kaptırmadı
Toplam 4
Yorum
futbol takım oyunu n'doye çok iyi bir futbolcu, bunu herkes görecek. az kaldı. takım kötüydü adam futboldan soğumuştu
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