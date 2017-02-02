Osmanlı’ya gözdağı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turunda Osmanlıspor'u konuk edecek Kasımpaşa çeyrek finali gözüne kestirdi. A Spor'a konuşan Teknik Direktör Kemal Özdeş, "Sakatlarımız iyileşti, artık daha iyi bir kadromuz var. Osmanlıspor'u yenip çeyrek finale kalmayı hedefliyoruz. Kupayı önemsiyoruz ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Osmanlı’ya gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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