 Osmanlı’ya gözdağı – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Osmanlı’ya gözdağı

    Osmanlı’ya gözdağı
    Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turunda Osmanlıspor'u konuk edecek çeyrek finali gözüne kestirdi. A Spor'a konuşan Teknik Direktör Kemal Özdeş, "Sakatlarımız iyileşti, artık daha iyi bir kadromuz var. 'u yenip çeyrek finale kalmayı hedefliyoruz. Kupayı önemsiyoruz ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:27
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