 3+1 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    3+1 yıllık sözleşme imzaladı

    3+1 yıllık sözleşme imzaladı

    Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, oyuncusu kaleci Ramazan Köse'nin sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

    Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, Pazarlama Müdürü Emre Zengilli'nin de hazır bulunduğu imza töreninde Ramazan'ın 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:23
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