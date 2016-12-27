3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, oyuncusu kaleci Ramazan Köse'nin sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, Pazarlama Müdürü Emre Zengilli'nin de hazır bulunduğu imza töreninde Ramazan'ın 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 13:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
3+1 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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