 Kayseri maçındaki gibi – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Kayseri maçındaki gibi

    Kayseri maçındaki gibi
    OSMANLI'ya yenilen Karabük'te teknik direktör Tony Popovic, "Önce kupa, ardından da çok önemli Sivas mücadelemiz var. Kayseri maçındaki ruhu yakalayıp galibiyetlerle ayrılmak istiyoruz" dedi.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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