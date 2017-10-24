Erikçi: 3 puan alacağız
Kardemir Karabükspor Basın Sözcüsü Koray Erikçi, Osmanlıspor maçında takımda bir enerji düşüklüğü olduğunu söyleyerek, "Demir Grup Sivasspor maçında bu motivasyon düşüklüğünü yükselteceğiz. Takım, takım olarak sahaya çıkacak" dedi.
Kardemir Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Perşembe günü sahasında oynayacağı TFF 2'nci Lig temsilcisi Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Basın sözcüsü Koray Erikçi, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 3-0 yenildikleri Osmanlıspor maçını değerlendirirken şunları söyledi:
''Osmanlıspor ilk atağında golü buldu. Takımımız bu golden sonra oyundan düştü. 'Niye düştü' derseniz sanırım maçtan önce çıkan bir takım söylentiler etkili oldu. Takımda motivasyonu biraz düşük gördük. Muhtemelen hocamız bunu bu hafta değerlendirir. Osmanlıspor'u en kötü halinde yakaladığımız halde 3 puan alıp gelemedik. Beraberliğe bile razı değildik açıkçası, ne yazık ki puan alamadık.'' Sosyal medyada ve bir takım yayın organlarında, yönetim kurulunun istifa ettiği, genel kurul kararı aldığı yönünde çıkan haberlerin takımı olumsuz etkilediğini ifade eden Erikçi şöyle devam etti:
''Bu bir şekilde oyuncularımızın da kulağına gidiyor. Bu da hem teknik heyette hem de oyuncularda tedirginlik yaratıyor. Enerji düşüklüğü vardı. Bunu da maçta herkes izledi zaten. İnşallah hafta sonu Demir Grup Sivasspor maçında motivasyon düşüklüğünü yükselteceğiz. Oyuncular, takım olarak sahaya çıkacak. Bu maçtan alacağımız 3 puanla tekrar biz buradayız demek istiyoruz'' dedi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:06
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
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Allah a havale ettik İnanılmaz bir Galatasaray baskısı var Türk futbolunda Allah inşallah bu zulme dur der.
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Veteranlardan 3 altın, 1 gümüş madalya
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birgul eren Yarismaya katilan ve basari elde eden arkadaslarimi yurekten kutlarim...
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G.Saray, Çakır'a savaş açtı
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cüneyt cakır hakem değildir hak yiyen adaletsiz davranan taraflı olan bir hakem ve ekibi cüneyt cakır ve galatasaray düşmanıdır.
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