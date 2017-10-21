Karabük’te 5 eksik
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:51
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Cenk Tosun devre arasında satılmayacak
Toplam 15
Yorum
monako cenk brezilyali yada fransiz olsaydi su anda 100 milyon euro ederdi hepsi bu kadar ama yinede satilmami cunku adam gibi adam cenk tosun
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Yıldırım'ın karnesi artıda
Toplam 1
Yorum
FB Derbilerle övünme Aziz aga. GS senin döneminde 21 kupa kaldirmis, sen 20 senede 11 kupa alabildin "efsane" baskan. Dogru, GS'nin efsanesi!
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Mesut Özil'den takım arkadaşlarına: Manchester United'a gidiyorum
Toplam 3
Yorum
sami guya kendi fakir akliyla kendini pazarlamaya calisiyor, bu da Terim gibi, bu takim su takim beni istiyor diye, MU seni ne yapsin, baska kapi
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