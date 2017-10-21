 Karabük’te 5 eksik – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Karabük’te 5 eksik

    Karabük’te 5 eksik
    KAYSERİ galibiyetiyle kötü gidişata son veren K.Karabük'ü, Osmanlı'yla bugün oynayacağı kritik maç öncesi eksik oyuncularının fazlalığı düşündürüyor. Sakatlıkları bulunan Yatabare ve Serdar Deliktaş, forma giyemeyecek. Kayseri maçında kırmızı gören Papp ile 4'üncü sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen Ceyhun Gülselam ve Barış Başdaş da yok.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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