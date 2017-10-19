Tankut: “Zor maça rağmen kazanmak istiyoruz”
Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, hafta sonu deplasmanda konuk olacakları Osmanlıspor maçının kendileri açısından çok zor olacağını ama bu zor maça rağmen kazanmak istediklerini söyledi.
Takımın Hasan Doğan Tesisleri'nde sürdürdüğü idmanı takip eden Başkan Ferudun Tankut, burada gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Tankut, Kayseri maçından çok önemli bir 3 puan aldıklarını ve bu çıkışı sürdürmek istediklerini kaydederek, "Bizim için Osmanlıspor maçı çok zor olacak. Osmanlıspor'da çıkış için bizim maçı çok önemsiyor. İçeride oynayacağı bir maç. Bizimde çıkışımız için çok önemli. O nedenle Osmanlıspor maçı zor olacak. Üstelik birde takımda Barış, Ceyhun ve Papp cezalı, Yatabare'nin ise sakat olması bizim için bir dezavantaj. Onların yerine kadrodaki arkadaşlarımız şans bulacak ve şans bulan oyuncuların bunu iyi değerlendirmesi lazım. Bu maçta ortaya koyacakları performansla kadrodaki yerleri de belli olacak. Zor bir maç olacak ama bu zor maça rağmen kazanmak istiyoruz" dedi.
Kulüplere ödemeler sıkıntı olmayacak
Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini de icra eden Başkan Tankut, federasyonun kulüplere yaptığı ödemeleri takside böleceği yönünde çıkan haberlere de açıklık getirerek, "Geçtiğimiz Pazartesi günü Kulüpler Birliği Vakfı icra heyeti olarak Başkan Dursun Özbek ve Şekip Mostoroğlu ile birlikte değerlendirme yaprak federasyonu ziyaret ettik. Çok verimli bir toplantı oldu. Toplantıda ödemeler konusunu gündeme getirdiğimizde böyle bir uygulama olmadığı, normal rutin daha önceki yıllardaki uygulamanın aynısı olacağını söyledi. Kamuoyuna yansıyan bir takside bölme işlemi olacağı yönündeydi, böyle bir şey olmayacak. Normal Eylül, Ekim ve Kasım ayında peşinatların ödenmesi noktasında ilk taksit ödenmişti. Ekim ve Kasım ayında da devam edeceği söylendi. Performansla ilgili galibiyet ve beraberlikle ilgili ödemelerin ise Kasım ayında başlayacağı ifade edildi. Öyle bir sorun ortadan kakmış oldu" ifadelerini kullandı.
Video Hakemlik gelecek yıl yüzde yüz kullanılacak
TFF'de uygulamaya alınması noktasında video hakemliği ile ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Tankut, "Federasyon başkanı, 15 gün içinde Kasım ayı içerisinde UEFA'dan gelecek bir heyetin ve video hakemliği uygulayacak şirketin çalışma yapacağını, arkasından da Ocak ayına yetiştirilmesi yönünde bir çalışma var. Ocak ayında yetişmezse kesinlikle Ziraat Türkiye kupası finalinde denenmek isteniyor. Ama önümüzdeki yıl için yüzde yüzde kullanılacak ama Ocak veya Ocak ayından sonraki süreçlere yetiştirme gayreti içinde olduklarını söylediler" diye konuştu.
Karabükspor'un ana sponsoru olan KARDEMİR'in desteğini çekeceği yönde bir takım söylentilerin olduğu yöndeki bir soruya ise Tankut, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Onu kimse öyle bir şekilde algılamasın. Bir bağış talebimiz vardı. Bu konuda bölge milletvekillerimizi Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mehmet Ceylan, İl Başkanı İsmail Altınöz ve yönetim kurulu üyemiz Hakan Eren Ankara'da bunla ilgili bir toplantı yapıyor. Bunun çözüleceğini tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.
Kulüplere ödemeler sıkıntı olmayacak
Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini de icra eden Başkan Tankut, federasyonun kulüplere yaptığı ödemeleri takside böleceği yönünde çıkan haberlere de açıklık getirerek, "Geçtiğimiz Pazartesi günü Kulüpler Birliği Vakfı icra heyeti olarak Başkan Dursun Özbek ve Şekip Mostoroğlu ile birlikte değerlendirme yaprak federasyonu ziyaret ettik. Çok verimli bir toplantı oldu. Toplantıda ödemeler konusunu gündeme getirdiğimizde böyle bir uygulama olmadığı, normal rutin daha önceki yıllardaki uygulamanın aynısı olacağını söyledi. Kamuoyuna yansıyan bir takside bölme işlemi olacağı yönündeydi, böyle bir şey olmayacak. Normal Eylül, Ekim ve Kasım ayında peşinatların ödenmesi noktasında ilk taksit ödenmişti. Ekim ve Kasım ayında da devam edeceği söylendi. Performansla ilgili galibiyet ve beraberlikle ilgili ödemelerin ise Kasım ayında başlayacağı ifade edildi. Öyle bir sorun ortadan kakmış oldu" ifadelerini kullandı.
Video Hakemlik gelecek yıl yüzde yüz kullanılacak
TFF'de uygulamaya alınması noktasında video hakemliği ile ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Tankut, "Federasyon başkanı, 15 gün içinde Kasım ayı içerisinde UEFA'dan gelecek bir heyetin ve video hakemliği uygulayacak şirketin çalışma yapacağını, arkasından da Ocak ayına yetiştirilmesi yönünde bir çalışma var. Ocak ayında yetişmezse kesinlikle Ziraat Türkiye kupası finalinde denenmek isteniyor. Ama önümüzdeki yıl için yüzde yüzde kullanılacak ama Ocak veya Ocak ayından sonraki süreçlere yetiştirme gayreti içinde olduklarını söylediler" diye konuştu.
Karabükspor'un ana sponsoru olan KARDEMİR'in desteğini çekeceği yönde bir takım söylentilerin olduğu yöndeki bir soruya ise Tankut, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Onu kimse öyle bir şekilde algılamasın. Bir bağış talebimiz vardı. Bu konuda bölge milletvekillerimizi Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mehmet Ceylan, İl Başkanı İsmail Altınöz ve yönetim kurulu üyemiz Hakan Eren Ankara'da bunla ilgili bir toplantı yapıyor. Bunun çözüleceğini tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Lucescu yine isyan etti!
Toplam 6
Yorum
bahane bahane takım koşmadıktan sonra yabancı sayısı ne alaka? aksine takım böyle yaptıkça yabancılardan kurulu devşirme takım kurcan bak nasıl oluyor
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Gökhan’dan Quaresma’ya
Toplam 31
Yorum
beşiktaş işinne q7
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Gökhan’dan Quaresma’ya
Toplam 31
Yorum
beşiktaş işinne q7
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