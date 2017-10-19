 Karabükspor’dan kongre açıklaması – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    ’dan kongre açıklaması

    Karabükspor’dan kongre açıklaması

    Kardemir yönetimi bazı medya organlarında yönetim kurulunun görevi bırakarak, olağanüstü kongre kararı alacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

    Kardemir Karabükspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Bazı medya organlarında kulübümüz yönetim kurulunun görevi bırakarak olağanüstü kongre kararı alınacağına dair yapılan yalan ve maksatlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz yönetim kurulu üyelerimizin kulübümüz için göstermiş olduğu özverili çalışmayı görev süreleri boyunca da aynen sürdüreceğinin bilinmesini isteriz."
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:51
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