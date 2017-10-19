Karabükspor’dan kongre açıklaması
Kardemir Karabükspor yönetimi bazı medya organlarında yönetim kurulunun görevi bırakarak, olağanüstü kongre kararı alacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
"Bazı medya organlarında kulübümüz yönetim kurulunun görevi bırakarak olağanüstü kongre kararı alınacağına dair yapılan yalan ve maksatlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz yönetim kurulu üyelerimizin kulübümüz için göstermiş olduğu özverili çalışmayı görev süreleri boyunca da aynen sürdüreceğinin bilinmesini isteriz."
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:51
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 32
Yorum
Palavra Adam heralde kendi shaktarda oynattigi 11 yabanciyi unutdu... Konyadan kacmis ama Konyaspora saygisizlik yaptiginin farkinda degil
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Cenk Tosun haftanın futbolcusu adayı
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yabancılar serbest kalmasaydı bu adam bu kadar kasmaz Avrupa'da zirveye çıkamazdı, Artık yeni Türk Futbolcusu modeli disiplin ve çokçalışma
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Yabancılar istila etti
Toplam 8
Yorum
Atillas-BJK Yabancı futbolcularla rekabet eden futbolcular zirveye çıkıyor (Bkz:Cenk Tosun)...eski günler geride kaldı, ya disiplin ve çok çalışma ya da
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