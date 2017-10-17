Kardemir Karabükspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaptı. İdman, yarı sahada oynanan maçla tamamlandı.
Sakatlıkları bulunan Serdar Deliktaş'ın takımdan ayrı çalıştığı idmana, Mustapha Yatabare ve Paul Papp katılmadı.
Daha önce altyapı takımıyla idmanlara çıkan Ferhat Görgülü ise yeniden takımla çalışmalara başladı.
Kırmızı-mavili ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 18:43
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