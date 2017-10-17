 Kardemir Karabükspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Kardemir Karabükspor'da maçı hazırlıkları

    Kardemir Karabükspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaptı. İdman, yarı sahada oynanan maçla tamamlandı.

    Sakatlıkları bulunan Serdar Deliktaş'ın takımdan ayrı çalıştığı idmana, Mustapha Yatabare ve Paul Papp katılmadı.

    Daha önce altyapı takımıyla idmanlara çıkan Ferhat Görgülü ise yeniden takımla çalışmalara başladı.

    Kırmızı-mavili ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:43
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