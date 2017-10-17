 Karabükspor’da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Karabükspor’da hazırlıkları sürüyor

    Karabükspor’da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor

    Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde yaklaşık 2 saat süren çalışmaya sakatlıkları bulunan Yatabare, Papp ve Gaman katılmazken, ise takımdan ayrı çalıştı. Kayserispor maçında gördükleri kart sonucu maçında cezalı duruma düşen, Barış, Ceyhun ve Papp'ın oynamayacak olması nedeniyle Teknik Direktör Popovic, özellikle defans bölgesinde forma şansı bulmayan oyuncuları denemeye aldı. Kadro dışı bırakılarak altyapı takımında çalışan Ferhat Görgülü de yeniden A Takım'a çağrılarak bugünkü idmanda yer aldı. 2 saat süren antrenmanda defans ve ofansif olarak 2 grup halinde çalışan kırmızı-mavili ekip, daha sonra salonda kondisyon çalışması gerçekleştirdi.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:20
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