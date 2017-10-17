Karabükspor’da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:20
-
Ersun Yanal'ı odadan kovdu!
Toplam 43
Yorum
baksoy Bu takım KIZILCABÖLÜK ve Bursa ' ya yenildiğinde hocayı gönderseydiniz hem kendinizi hem takımı bu beladan kurtarsaydınız ne olur du ?
-
Konya'dan açıklama: O saldırganların...
Toplam 4
Yorum
heryerde yasak yasakla bu tür şeyleri engelleyemezsiniz, insanların nasıl bu hale geldiğini araştırın çözün eğitim sistemini düzeltin ey yetkililer
-
Serdar Aziz'den o taraftara büyük destek!
Toplam 8
Yorum
alper adamsın...
Karabükspor’da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.