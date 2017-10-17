 Karabükspor şahlandı – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Karabükspor şahlandı

    Karabükspor şahlandı

    4 haftalık yenilgi serisine, 6 maçtır kaybetmeyen Kayseri karşısında 10 kişiyle son veren Karabük’te başkan Tankut, “Kazanma arzusunu yitirmedik” dedi

    Yeni teknik direktörü Tony Popovic yönetiminde 4 maçlık yenilgi serisine, ligin flaş takımı Kayserispor karşısında son veren Karabükspor'da keyifler yerine geldi. Başkan Hikmet Ferudun Tankut, "Maçın ortasında 10 kişi kaldık. Buna rağmen kazanma arzusunu yitirmedik. Uzun süre 10 kişi oynadığımız maçtan galibiyetle ayrılmak bizi mutlu etti. Çok önemli bir 3 puan aldık. Futbolcularımıza ve bizimle ilk maçına çıkan teknik direktörümüz Tony Popovic'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Tankut, Kayseri galibiyetini gelecek hafta Osmanlıspor karşısında da taçlandırmak istediklerini vurguladı.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
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