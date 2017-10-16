 Karabükspor'da Yatabare şoku – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Karabükspor'da şoku

    Karabükspor'da Yatabare şoku

    Kardemir Karabükspor'da sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen golcü oyuncu , en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

    Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından kendi tesislerinde başladı.

    Teknik direktör Tony Popovic gözetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları nedeniyle ve Papp katılmazken, Serdar takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Antranmanda futbolcular rejenerasyon ve dar alanda pas çalışması yaptı.

    Kardemir Karabükspor'un sahasında 1-0 kazandığı Kayserispor maçının ilk yarısında sakatlanarak yerini Seleznov'a bırakan Yatabare'nin çekilen MR sonrası sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Golcü oyuncunun tedavisine başlanılırken en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:11
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