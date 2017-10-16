Karabükspor'da Yatabare şoku
Kardemir Karabükspor'da sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen golcü oyuncu Yatabare, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından kendi tesislerinde başladı.
Teknik direktör Tony Popovic gözetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları nedeniyle Yatabare ve Papp katılmazken, Serdar takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Antranmanda futbolcular rejenerasyon ve dar alanda pas çalışması yaptı.
Kardemir Karabükspor'un sahasında 1-0 kazandığı Kayserispor maçının ilk yarısında sakatlanarak yerini Seleznov'a bırakan Yatabare'nin çekilen MR sonrası sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Golcü oyuncunun tedavisine başlanılırken en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:11
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Yanal gitti, rota Terim!
Toplam 27
Yorum
Organik Trabzon lu Bence Fatih hoca diyerleri ne yapacağını bilmiyor Galatasaray şampiyon yapış Avrupa oynatmis Bir hoca usta inşallah yapar doğru bir hamle
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ beyler öfkenizi anlıyorum fakat ne yazık ki ortada bir sözleşme var ve iki tarafında buna uyması gerekiyor !
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Lider G.Saray'da şok gelişme!
Toplam 4
Yorum
gs sorun yok tolga oynar
Karabükspor'da Yatabare şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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