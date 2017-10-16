Karabükspor'da Yatabare şoku

Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından kendi tesislerinde başladı.



Teknik direktör Tony Popovic gözetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları nedeniyle Yatabare ve Papp katılmazken, Serdar takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Antranmanda futbolcular rejenerasyon ve dar alanda pas çalışması yaptı.



Kardemir Karabükspor'un sahasında 1-0 kazandığı Kayserispor maçının ilk yarısında sakatlanarak yerini Seleznov'a bırakan Yatabare'nin çekilen MR sonrası sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Golcü oyuncunun tedavisine başlanılırken en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.