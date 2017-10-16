Tankut, yaptığı açıklamada, üst üste 4 hafta puan alamadıklarını ve bu süreçte teknik direktör değişikliğine gittiklerini hatırlattı. Kayserispor ile yaptıkları maça değinen Tankut, "Maç dengeli başladı. Her iki ekibin de karşılıklı pozisyonları vardı. Maçın ortasında 10 kişi kaldık. Buna rağmen kazanma arzusunu yitirmedik. Uzun süre 10 kişi oynadığımız maçtan galibiyetle ayrılmak bizi mutlu etti. Çok önemli bir 3 puan aldık. Futbolcularımıza ve bizimle ilk maçına çıkan teknik direktörümüz Tony Popovic'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Ligin 9. haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Tankut, bu maçı da kazanarak çıkışa geçmek istediklerini sözlerine ekledi.