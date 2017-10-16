 "Çok önemli bir 3 puan aldık" – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Çok önemli bir 3 puan aldık"

    "Çok önemli bir 3 puan aldık"

    Kardemir 'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u 1-0 yendikleri maça ilişkin, "Uzun süre 10 kişi oynadığımız maçtan galibiyetle ayrılmak bizi mutlu etti." dedi.

    Tankut, yaptığı açıklamada, üst üste 4 hafta puan alamadıklarını ve bu süreçte teknik direktör değişikliğine gittiklerini hatırlattı. Kayserispor ile yaptıkları maça değinen Tankut, "Maç dengeli başladı. Her iki ekibin de karşılıklı pozisyonları vardı. Maçın ortasında 10 kişi kaldık. Buna rağmen kazanma arzusunu yitirmedik. Uzun süre 10 kişi oynadığımız maçtan galibiyetle ayrılmak bizi mutlu etti. Çok önemli bir 3 puan aldık. Futbolcularımıza ve bizimle ilk maçına çıkan teknik direktörümüz Tony Popovic'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Ligin 9. haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Tankut, bu maçı da kazanarak çıkışa geçmek istediklerini sözlerine ekledi.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Çok önemli bir 3 puan aldık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.