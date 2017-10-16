"Çok önemli bir 3 puan aldık"
Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u 1-0 yendikleri maça ilişkin, "Uzun süre 10 kişi oynadığımız maçtan galibiyetle ayrılmak bizi mutlu etti." dedi.
Tankut, yaptığı açıklamada, üst üste 4 hafta puan alamadıklarını ve bu süreçte teknik direktör değişikliğine gittiklerini hatırlattı. Kayserispor ile yaptıkları maça değinen Tankut, "Maç dengeli başladı. Her iki ekibin de karşılıklı pozisyonları vardı. Maçın ortasında 10 kişi kaldık. Buna rağmen kazanma arzusunu yitirmedik. Uzun süre 10 kişi oynadığımız maçtan galibiyetle ayrılmak bizi mutlu etti. Çok önemli bir 3 puan aldık. Futbolcularımıza ve bizimle ilk maçına çıkan teknik direktörümüz Tony Popovic'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Ligin 9. haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Tankut, bu maçı da kazanarak çıkışa geçmek istediklerini sözlerine ekledi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:47
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 44
Yorum
Ercüment ULAŞ TS un başına Biliç gerekli olmazsa olmaz,Biliç Dışında TS kulübü hoca düşünmesin Başarılı olmak istiyorsa. Biliç şart lmazsa olmaz,
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 4
Yorum
ramazan bi Beşiktaşlı olarak Fenerbahçenin kazanma şansı çok az.bence Galatasaray rahat kazanır.3-0 gibi
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 44
Yorum
murat yılmaz vural
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