10 KiŞİYLE BiLEK ‘BÜK’TÜ

4 haftadır kaybeden Karabük, yeni hocası Tony Popovic’in ilk maçında Kayseri’yi yendi. 56’dan itibaren 10 kişi oynayan Karadeniz ekibini 3 puana yıldızı Torje taşıdı

Art arda gelen kötü sonuçların ardından Karabükspor Erkan Sözeri ile yollarını ayırmış takımı Tony Popovic'e teslim etmişti. Yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçta Karadeniz ekibi ligin flaş temsilcilerinden Kayserispor'u 1-0'lık skorla geçmeyi bildi. Devre 0-0 biterken, 56'da Karabüksporlu Papp ikinci sarı kartı görüp oyundan atıldı.



YOĞUN BASKI yetmedi

KARABÜK, 77'de İlhan'ın asistinde Torje'nin düzgün vuruşuyla 1-0 öne geçti. Kayseri rakibini yakalayamadı. Karabük'ün 4 haftalık mağlubiyet serisi bitti.



'Diri kaldık'

KARABÜKspor'un hocası Tony Popovic maç sonu takımını övdü: Kritik bir maçtı. 10 kişi kalmamıza rağmen hep diriydik. Rakibe oyunun her alanında iyi pres uyguladık. Kayseri'yi yenerek rahat nefes aldık.



Haftaya 3 cezalı

KARABÜK maçı aldı, 3 oyuncusunu verdi. Kırmızı gören Paul Papp'ın haricinde sarı gören Ceyhun Gülselam ve Barış Başdaş da cezalı duruma düştü. Osmanlı'ya yoklar.



