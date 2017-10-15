10 KiŞİYLE BiLEK ‘BÜK’TÜ
4 haftadır kaybeden Karabük, yeni hocası Tony Popovic’in ilk maçında Kayseri’yi yendi. 56’dan itibaren 10 kişi oynayan Karadeniz ekibini 3 puana yıldızı Torje taşıdı
YOĞUN BASKI yetmedi
KARABÜK, 77'de İlhan'ın asistinde Torje'nin düzgün vuruşuyla 1-0 öne geçti. Kayseri rakibini yakalayamadı. Karabük'ün 4 haftalık mağlubiyet serisi bitti.
'Diri kaldık'
KARABÜKspor'un hocası Tony Popovic maç sonu takımını övdü: Kritik bir maçtı. 10 kişi kalmamıza rağmen hep diriydik. Rakibe oyunun her alanında iyi pres uyguladık. Kayseri'yi yenerek rahat nefes aldık.
Haftaya 3 cezalı
KARABÜK maçı aldı, 3 oyuncusunu verdi. Kırmızı gören Paul Papp'ın haricinde sarı gören Ceyhun Gülselam ve Barış Başdaş da cezalı duruma düştü. Osmanlı'ya yoklar.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:34
-
Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
-
Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
-
Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
10 KiŞİYLE BiLEK ‘BÜK’TÜ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.