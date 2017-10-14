Tony Popovic'ten maç sonrası açıklama
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, Süper Lig'de Kayserispor'u 1-0 yendikleri maçta iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Popovic, Kayserispor'un zor bir rakip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Futbolcularımızın gösterdiği tatmin edici, yeterli performans bize galibiyeti getirdi. Maçın başında takım olduğumuzu gösterdik. Maça iyi başladık fakat bazı zorluklar yaşadık. Yatabare'nin sakatlanması, Papp'ın kırmızı kart görmesi takımda büyük bir sorun oluşturdu. Takımım gerçekten inanılmaz bir şekilde mücadele edip, başarı sağladı. İnanılmaz güzel bir gol attık. Bu sezon ilk defa gol yemeden bir maç bitirdik. Bu açıdan da çok mutluyum."
Kayserispor cephesi
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise maçta iyi mücadele ettiklerini ancak şansızlık nedeniyle sahadan puansız ayrıldıklarını kaydetti.
Karşılaşmada kontrolün kendilerinde olduğunu ve çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini anlatan Sumudica, "Rakibimiz bir fırsat yakaladı ve değerlendirdi. Daha sonra üç forvete döndük golü bulmak için ama olmadı, yapamadık. Bazen futbolda böyle sonuçlar oluyor. Ağlamak için zamanımız yok. Çünkü haftaya bir maçımız var. Kayserispor çok büyük bir takım değil, normal bir takım. İyi futbol oynadığımıza inanıyorum. Bugün şansımız yoktu." değerlendirmesinde bulundu.
Kardemir Karabükspor'un 10 kişi kalmasıyla ilgili bir soru üzerine Sumudica, "Bazen 11'e 11 oynamak daha iyi. Daha fazla konsantre olursunuz. Bir kişi fazla oynadığın zaman maçı kazandığını düşünüyorsun. İlk yarının sonunda futbolcularıma en az bir puanla dönmemiz gerektiğini söyledim. Bir puana ihtiyacımız vardı ama konsantrasyonumuzu kaybettik. Oyuncularım maçı kazandıklarını zannettiler. Fırsatları da yakaladık, rakip sadece defans yaptı. Bir hatamızdan golü buldular." ifadelerini kullandı.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:06
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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