Karabük'ten kritik 3 puan!
Spor Toto Süper Lig 8. hafta maçında Kayserispor'u ağırlayan Kardemir Karabükspor, Torje'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 8. haftasında Kardemir Karabükspor, 56. dakikasında 10 kişi kaldığı maçta Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibinde Papp, 32 ve 56. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Karabükspor, 77'de Torje'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Karabükspor'un yeni hocası Tony Popovic ilk maçında 3 puanla tanıştı. Bu sonuçla Karabükspor puanını 8'e yükseltti. Kayserispor ise 14 puanda kaldı
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:23
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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