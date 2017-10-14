 Karabük'ten kritik 3 puan! – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Karabük'ten kritik 3 puan!

    Karabük'ten kritik 3 puan!

    Spor Toto Süper Lig 8. hafta maçında 'u ağırlayan Kardemir Karabükspor, Torje'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Süper Lig'in 8. haftasında Kardemir Karabükspor, 56. dakikasında 10 kişi kaldığı maçta 'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibinde Papp, 32 ve 56. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Karabükspor, 77'de Torje'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Karabükspor'un yeni hocası Tony Popovic ilk maçında 3 puanla tanıştı. Bu sonuçla Karabükspor puanını 8'e yükseltti. Kayserispor ise 14 puanda kaldı

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:23
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