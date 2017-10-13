 Karabükspor Kayserispor hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Kayserispor hazırlıklarını tamamladı

    Karabükspor Kayserispor hazırlıklarını tamamladı

    Kardemir yarın sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Karabük Üniversitesi Stadyumu'ndan Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen ter idmanında futbolcular daha sonra taktik çalışması yaptı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Serdar Deliktaş salonda çalışırken Gaman ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
    Kırmızı-mavili ekip, idman sonrası Metin Türker Tesisleri'ne geçerek burada kampa girdi.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:05
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