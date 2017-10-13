Karabükspor Kayserispor hazırlıklarını tamamladı
Kardemir Karabükspor yarın sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-mavili ekip, idman sonrası Metin Türker Tesisleri'ne geçerek burada kampa girdi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:05
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Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Toplam 3
Yorum
ne adamsınız ya :D bide 3 puan versinler size işinize gelir dimi :D
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Cenk Tosun: "Tuzağa düşürüldük"
Toplam 58
Yorum
BEN HE HE 20 YILDIR TUZAĞA DÜŞÜYORSUNUZ
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G.Saray'a genç yetenek!
Toplam 18
Yorum
BÖYLE KEKLENECEKSENİZ YAPMAYIN!!! SONRAKİ SATIŞIN YARISI ALTINORDU YA VERİLECEKTİR ! HABER EKSİK YAPILMIŞ BİLEREK Mİ BİLMEYEREK Mİ SİZE KALMIŞ AYRICA YÜZDE 50 NE DEMEK YAAA!
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