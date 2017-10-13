Karabükspor Kayserispor hazırlıklarını tamamladı

Kardemir Karabükspor yarın sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karabük Üniversitesi Stadyumu'ndan Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen ter idmanında futbolcular daha sonra taktik çalışması yaptı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Serdar Deliktaş salonda çalışırken Gaman ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-mavili ekip, idman sonrası Metin Türker Tesisleri'ne geçerek burada kampa girdi.