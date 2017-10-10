‘Çok özel bir camia’

K.KARABÜK, Hırvat asıllı Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Başkan Ferudun Tankut'un da hazır bulunduğu törende Popovic, "Çok özel bir camiaya geldim. En son G.Saray maçını seyrettim ve iyi bir oyun ortaya koydular. Bunun üst seviyesine çıkıp futbol oynamayı düşünen bir ekip olarak çok iyi bir takım olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.